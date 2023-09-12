В Израиле были найдены артефакты, которые использовались для древних магических ритуалов (фото)

В конце 1990-х годов на археологическом участке в горах Эйлата археологи обнаружили старинные артефакты. Их откопали на древнем маршруте Дарб аль-Хадж из Каира в Мекку.

Исследователи определили, что эти предметы могли использоваться во время магических ритуалов. Как сообщает Arkeonews, коллекция предметов включает фрагменты глиняных погремушек, похожих на мячики для настольного тенниса, которые содержали небольшие камни – они издавали звук при встряхивании.

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Были найдены два артефакта, похожие на миниатюрные вотивные алтари для благовония, а также несколько фигурок, в том числе обнаженной женщины или богини с поднятыми руками.

Согласно исследованию, эти артефакты использовались в магических ритуалах для защиты от сглаза, лечения болезней и т.д.

"Это открытие показывает, что люди в ранний османский период, как и сегодня, обращались к популярным колдунам наряду с официальной верой в официальную религию", — заявили исследователи.

Анализ керамических артефактов показал, что они происходят из Египта.

Доктор Итамар Таксел из Israel Antiquities Authority отметил, что многие артефакты были обнаружены в разбитом состоянии, что свидетельствует, что они могли быть умышленно повреждены во время церемоний.

"Артефакты были найдены сломанными, и, возможно, их даже намеренно сломали во время церемоний. Похоже, эти ритуалы проводились на месте одним или несколькими людьми, которые специализировались на популярных магических церемониях", – сказал он.

Напомним, тысячелетнюю мумию с длинными волосами и в странной позе обнаружили в Перу.

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