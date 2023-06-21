В Израиле нашли фрагменты свитка с текстом из книги Двенадцати малых пророков

Отрывки билейного свитка, написанного на греческом языке возрастом около двух тысяч лет, нашли в пещерах в районе Мертвого моря. Библейский свиток включает отрывки из Книги двенадцати малых пророков, в том числе Захарии и Наума.

Об этом пишет Naked Science.

Ученые обнаружили, что текст на свитке написан двумя людьми. 11 строчек из них уже реконструировали. Кроме того, ученым удалось выявить разногласия с более поздними версиями тех же текстов.

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В пещере кроме свитков также нашли наконечники стрел и копий, тканый материал, сандалии и гребни от вшей. В другом месте находился скелет ребенка 6-12 лет: его завернули в ткань и похоронили в позе зародыша. Исследование показало, что скелету около шести тысяч лет.

Также, там обнаружили корзину с крышкой, сплетенную из растительных волокон возрастом 10,5 тысяч лет, которую уже называют древнейшей находкой такого рода.

Напомним, археологи в Перу обнаружили под кучей мусора 3000-летнюю мумию.

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