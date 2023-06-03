В Израиле нашли камень с проклятиями губернатору города возрастом 3500 лет

Во время раскопок на территории древнего комплекса Храм-столб в городе Давида, археолог по имени Эли Шукрон нашел глиняную табличку с загадочными надписями. Ему удалось прочесть текст возрастом 3500 лет – он оказался проклятием тогдашнему губернатору города.

Об этом пишет Times of Israel.

Если профессор прав, этот текст будет признан древнейшим, когда-либо обнаруживаемым на территории Иерусалима.

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Как отмечает ученый, камень использовали во время проведения церемонии вуду, а надпись, вероятно, сделали жрецы или прямые враги губернатора.

Если перевод профессора достоверен, то на табличке написано: "проклят, проклят, ты непременно умрешь" и выделено "губернатор города".

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