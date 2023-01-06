В Израиле обнаружены останки 1500-летнего монаха, который приковал себя цепями в келье (фото)

Археологи обнаружили останки монаха на месте раскопок Хербат-эль-Масани в Израиле. Вес цепей, которыми окутал себя отшельник, составлял десятки килограмм.

Как пишет Управление древностей Израиля, здание похоже на церковь византийской эпохи, имело постоялый двор для паломников. Останки монаха нашли рядом с двумя нишевидными кельями.

По мнению исследователей, монах достигал духовных целей через аскетический образ жизни, а ношение цепей - как доказательство его преданности.

Находка и место, где были найдены останки, указывает на то, что он воздерживался от удовольствий в поисках спасения и искупления от греха.

Приковывание себя цепями в камере или в пещере считается крайней степенью аскетизма. В этом случае монах отказывается от гигиены, причиняет себе страдание и сидит, прикованный, читая молитвы.

Некоторые отшельники уже не просто жили в кельях, а замуровывались в них на всю жизнь, притягивая еду только к маленькому отверстию в стене. Они надевали тяжелые цепи, опутывали себя так, что могли ходить, только согнувшись до земли.

Отмечается, что впервые такая практика зародилась в Сирии в 4 или 5 веке нашей эры, однако обнаружение захоронения показывает, что эта форма крайнего аскетизма распространилась на юг, вплоть до района Иерусалима в византийский период.

Напомним, что монахи не всегда ведут аскетичный образ жизни. Недавно в Таиланде четверо буддистских монахов отстранили от служений из-за наркотиков.

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