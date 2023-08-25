В Каховке после мощного прилета по базе оккупантов в небо поднялся черный гриб (фото)

В Каховке Херсонской области вечером 25 августа раздался мощный взрыв. Местные сообщают, что произошло попадание в базу, где размещались российские оккупационные войска.

После взрыва над местом прилета заметен черный дым. Об этом сообщил Телеграм-канал monitor.

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В соцсетях местные жители пишут, что "прилет" произошел по скоплению российских оккупантов у предприятия ГринТим.

Подробной информации о взрывах пока нет. Также неизвестно, есть ли среди российских солдат раненые или погибшие.

Справка: Каховка расположена на левом берегу Херсонской области в 100 км от Херсона.

Предприятие ГринТим, до оккупации занимавшееся овощехранилищами, расположено на юго-западе Каховки по адресу Чаплинское шоссе, 7.

Напомним, Силы Обороны Украины открыли огонь по российскому самолету в Черном море.

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