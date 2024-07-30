В каких экспертах больше всего нуждается армия: ответ Минобороны
Война России против Украины приобретает все более современный и технологический характер. В связи с этим на передовой требуются высококвалифицированные специалисты.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV.
"Сегодня существует большой спрос на операторов беспилотных летательных аппаратов, поскольку война становится все более технологичной, с широким применением роботизированных систем и дронов. Также растет потребность в ІТ-специалистах из-за современного характера конфликта", – отметил представитель Министерства обороны.
По словам Дмитрия Лазуткина, в последнее время увеличилась потребность в тыловых специалистах, таких как повара и делопроизводители. Традиционно востребованы водители, механики, стрелки и разведчики.
Представитель оборонного ведомства также прокомментировал мнение, что всех новобранцев Вооруженных Сил Украины отправляют в штурмовики.
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Лазуткин объяснил, что доля тех, кто участвует в штурмовых действиях, на самом деле не так велика по сравнению с общим количеством военнослужащих.
Он подчеркнул, что большое количество людей обеспечивают работу на передовой. Некоторые занимаются доставкой снарядов, логистикой, питанием военных, документацией и проведением служебных расследований.
"Таким образом, армия является огромным организмом, эффективно функционирующим благодаря слаженной работе каждого ее звена, выполняющего свои задачи быстро, мобильно и качественно", – подытожил Лазуткин.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Генштабе не поддерживают освобождение от службы бывших ограниченно годных до 25 лет.
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