В каких городах Украины осуществляют выплаты во время мобилизации и сколько

Украинское государство обеспечивает комплексную поддержку военнослужащих, в частности мобилизованных граждан. Помимо обеспечения военной формой и снаряжением предусмотрены разнообразные финансовые стимулы.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Одноразовая финансовая помощь от местных властей

Многие украинские города дополнительно к государственным выплатам предоставляют единовременную денежную помощь своим мобилизованным жителям. Размер такой помощи может существенно отличаться в зависимости от населенного пункта.

Примеры:

Киев – 30 тыс. грн



Одесса – 20 тыс. грн



Богодуховское общество Харьковской области – 50 тыс. грн



Чернигов – 15 тыс. грн



Ивано-Франковск – 50 тыс. грн (передовая), 20 тыс. грн (другие)



Тернополь – 10 тыс. грн (непосредственное участие в боевых действиях)

Дополнительные выплаты за выполнение специальных задач

Кроме основного денежного довольствия, военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты, определенные Постановлением Кабинета Министров № 168. Размер таких выплат зависит от характера выполненных задач:

30 тыс. грн: для военных, участвующих в боевых действиях.

для военных, участвующих в боевых действиях. 50 тыс. грн: для военных, выполняющих боевые задания в составе штабов и командования.

для военных, выполняющих боевые задания в составе штабов и командования. 70 тыс. грн (однократно за 30 дней): за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ.

за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ. 100 тыс. грн: для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, либо проходят лечение после ранений, либо попали в плен.

Важно: Размер выплат пропорционален времени выполнения задач.

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Премии для военнослужащих

Помимо основного денежного довольствия и дополнительных выплат, военнослужащие могут получать премии. Размер премий зависит от:

Военного звания

Занимаемой должности

Продолжительности и интенсивности исполнения служебных обязанностей

Специфики и уровня секретности задач

Подробнее о выплатах

Для получения более подробной информации о выплатах и порядке их начисления военнослужащие могут обратиться к своему командиру или к бухгалтерии воинской части.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право жены военных.

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