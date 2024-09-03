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В каких городах Украины осуществляют выплаты во время мобилизации и сколько

Цихоцкая Мария

В каких городах Украины осуществляют выплаты во время мобилизации и сколько
Государство предусмотрело для мобилизованных дополнительную финансовую помощь

Украинское государство обеспечивает комплексную поддержку военнослужащих, в частности мобилизованных граждан. Помимо обеспечения военной формой и снаряжением предусмотрены разнообразные финансовые стимулы.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Одноразовая финансовая помощь от местных властей

Многие украинские города дополнительно к государственным выплатам предоставляют единовременную денежную помощь своим мобилизованным жителям. Размер такой помощи может существенно отличаться в зависимости от населенного пункта.

  • Примеры:
    • Киев – 30 тыс. грн
    • Одесса – 20 тыс. грн
    • Богодуховское общество Харьковской области – 50 тыс. грн
    • Чернигов – 15 тыс. грн
    • Ивано-Франковск – 50 тыс. грн (передовая), 20 тыс. грн (другие)
    • Тернополь – 10 тыс. грн (непосредственное участие в боевых действиях)

Дополнительные выплаты за выполнение специальных задач

Кроме основного денежного довольствия, военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты, определенные Постановлением Кабинета Министров № 168. Размер таких выплат зависит от характера выполненных задач:

  • 30 тыс. грн: для военных, участвующих в боевых действиях.
  • 50 тыс. грн: для военных, выполняющих боевые задания в составе штабов и командования.
  • 70 тыс. грн (однократно за 30 дней): за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ.
  • 100 тыс. грн: для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, либо проходят лечение после ранений, либо попали в плен.

Важно: Размер выплат пропорционален времени выполнения задач.

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Премии для военнослужащих

Помимо основного денежного довольствия и дополнительных выплат, военнослужащие могут получать премии. Размер премий зависит от:

  • Военного звания
  • Занимаемой должности
  • Продолжительности и интенсивности исполнения служебных обязанностей
  • Специфики и уровня секретности задач

Подробнее о выплатах

Для получения более подробной информации о выплатах и порядке их начисления военнослужащие могут обратиться к своему командиру или к бухгалтерии воинской части.

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Война в Украине