В каких случаях могут мобилизовать мужчину с инвалидностью ІІІ группы: объяснение адвоката

В Украине держит военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время призывать на военную службу могут военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Однако это не касается тех, кого ВЛК сочла непригодными к службе, и тех, кто имеет отсрочку.

Издание "Факты ICTV" рассказало, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы. Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призвать на военную службу не могут лиц с инвалидностью и тех, кто, согласно выводу ВЛК, временно непригоден к службе по состоянию здоровья.

Однако эта статья также говорит о том, что лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по собственному согласию, но только по месту жительства.

В издании отметили, что в случае вручения повестки лицу с инвалидностью нужно прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы, подтверждающие инвалидность.

По словам адвоката Ивана Либермана, ІІІ группа считается легкой инвалидностью – легкие расстройства здоровья, с которыми человек может воевать. Более того, он отметил, что участвовать в боевых действиях можно разными способами.

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"Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", – сказал Иван Либерман.

Однако он подчеркнул, что практика свидетельствует, что "временное или по согласию" очень быстро начинает быть обязательным и под ответственность.

Либерман считает, что мобилизовать лиц с инвалидностью ІІІ группы будут даже на основании того, что украинцы должны службы в армии согласно законодательству. Кроме того, он напомнил, что многие люди отработали справки об инвалидности ІІІ группы до начала полномасштабной войны, чтобы получать социальные льготы.

"Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", – добавил он.

Напомним, мы рассказали, кого из украинцев не могут мобилизовать в ВСУ с 1 апреля.

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