В каких случаях можно уволиться со службы по состоянию здоровья и какие документы нужны
Мобилизированные военнослужащие имеют законное право на увольнение по несоответствию физического или психического состояния требованиям службы. Уволиться можно на основе четко определенных оснований.
Законные основания для увольнения:
- Полная непригодность к военной службе (по заключению ВЛК)
- Временная непригодность (с просмотром через 6-12 месяцев)
- Наличие статуса личности с инвалидностью
Об этом рассказала адвокат Лариса Кись на портале " УНИАН ".
Согласно ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", увольнение происходит:
- В запас - для лиц, не достигших предельного возраста и пригодных к службе, или признанных временно непригодными
- В отставку – для лиц, достигших предельного возраста или признанных полностью непригодными к службе.
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Процедура оформления:
Представление рапорта командиру с указанием:
- личных данных и должности
- основания увольнения
- ТЦК и СП для учета
- отсутствия претензий
- перечня приложений (вывод ВЛК и другие документы)
Продолжительность процесса: до 2 месяцев для рядового состава, 3-4 месяца для офицеров.
Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.
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