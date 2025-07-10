В каких случаях у пенсионеров есть право на алименты от детей

Многие родители надеются, что в старости смогут рассчитывать на поддержку своих детей как эмоциональную, так и материальную. Однако в реальной жизни эти чаяния нередко остаются лишь мечтой.

Могут ли пенсионеры претендовать на финансовую помощь от своих совершеннолетних детей – этот вопрос регулируется 17-й главой Семейного кодекса Украины. Согласно законодательству, не только дети имеют право на алименты — в некоторых случаях на них могут рассчитывать и родители.

В украинском праве закреплена обязанность трудоспособных детей обеспечивать содержание своих нетрудоспособных родителей, если они не имеют возможности самостоятельно себя обеспечить. К этой категории относятся лица пенсионного возраста и люди с инвалидностью. Хотя случаи обращения в суд с подобными исками еще не массовые, количество таких дел постепенно увеличивается — украинцы все чаще прибегают к юридическим механизмам защиты своих прав.

Подать на алименты могут как пенсионеры, так и люди с инвалидностью или вышедшие на пенсию по специальным условиям. Однако сам выход на пенсию не гарантирует получения помощи — необходимо доказать, что человек действительно находится в тяжелом материальном положении: например, его пенсии не хватает на базовые нужды или лечение.

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Добиться финансовой поддержки можно двумя путями. Первый – добровольная договоренность между детьми и родителями, оформленная в виде нотариально заверенного соглашения. Такой документ имеет юридическую силу и может использоваться для принудительного исполнения в случае невыплаты. Второй вариант – обращение в суд. В этом случае размер алиментов определяет судья с учетом доходов обеих сторон и жизненных обстоятельств.

Право на подачу иска имеют не только биологические родители, но и другие родственники, исполнявшие родительские обязанности — например, дедушки, бабушки, отчизна или мачеха. Иск можно подать как лично, так и через представителя.

Размер алиментов не фиксирован – заявитель указывает желаемую сумму, а окончательное решение принимает суд на основе предоставленных финансовых документов и доказательств.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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