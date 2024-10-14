В каких случаях выплата пенсии в Украине прекращается: ответ ПФУ

Пенсионный фонд Украины информирует об условиях остановки и возобновления пенсионных выплат Территориальные органы Пенсионного фонда или суд могут принять решение о прекращении выплаты пенсии. Для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его отмены, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимых документах по почте

Есть список причин, которые являются основанием для прекращения выплаты пенсии. Об этом пишет sud.ua.

Ключевые причины для остановки пенсионных начислений:

Выявление недостоверных данных в документах, на основании которых назначена пенсия. Переезд на постоянное проживание за границу (если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины). Представление пенсионером заявления о временном прекращении выплат из-за проживания за пределами страны. Смерть пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим согласно законодательству. Предоставление статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Неполучение назначенной пенсии в течение полугода. Непрохождение физической идентификации в установленных законом случаях. Другие ситуации, предусмотренные законодательством (утрата статуса лица с инвалидностью, трудоустройство на должность, дающего право на пенсию за выслугу лет, окончание обучения детьми, получающими пенсию в случае утраты кормильца).

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Возобновление пенсионных выплат производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия оснований для их возобновления. Для этого пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Украине, предъявить документы, удостоверяющие личность, и подать соответствующее заявление.

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч до 24,3 тысяч гривен. Это означает, что украинцы будут в среднем получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит около 9,5%. В результате реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

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