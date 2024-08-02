В каких услугах могут отказать человеку без прописки: объяснение юриста

В Украине регистрация места жительства обязательна для всех граждан. Отсутствие таковой регистрации может сделать значимые препятствия в решении административных вопросов. Анатолий Перепельченко, СЭО юридической компании "Приходько и партнеры", в комментарии РБК раскрыл ключевые моменты этого процесса.

Процедура регистрации

Хотя закон не устанавливает четкие сроки для проживания без регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в течение месяца после смены места жительства. Процесс регистрации происходит в день предоставления необходимых документов, включающих:

Паспорта заявителя и владельца жилья Документ о праве собственности Военный билет (при необходимости) Заявление о снятии с предварительной регистрации Квитанция об уплате административного сбора

Снятие с регистрации возможно в день подачи заявления.

Последствия отсутствия регистрации

Нахождение без регистрации более 30 дней (3 месяца для новорожденных) может привести к административной ответственности. Первое нарушение карается предупреждением, повторное – штрафом от 17 до 51 грн. Для иностранцев штрафы значительно выше – от 1700 до 5100 грн.

Влияние на получение услуг

Отсутствие регистрации может усложнить:

- оформление паспортных документов

- регистрацию детей в учебных заведениях

- получение льгот и субсидий

- операции с недвижимостью

- регистрацию ФЛП

- приобретение и регистрацию автомобиля

- оформление гражданства или виды на жительство

Анатолий Перепельченко подчеркивает, что зарегистрированное место жительства является ключевым элементом во взаимодействии с государственными органами и обеспечивает полноценное использование прав и исполнения обязанностей гражданина.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров не получит надбавку по возрасту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!