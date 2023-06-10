В Канаде камера наблюдения сняла двух 'ведьм', поедавших труп оленя (фото)

В канадском Пауэлл Ривер местные жители сняли на видео, как две полуголые женщины едят оленя, найденного мертвым в лесу.

Как пишет Daily Star, 36-летняя Коринея Стенхоуп обнаружила тело животного недалеко от своего дома. Она установила рядом камеру, чтобы проследить, каких диких животных в ночное время привлекут останки оленя.

На следующий день Коринея и его 76-летний дедушка решили посмотреть полученную запись. На кадрах они увидели, как к телу оленя подходят две полуголые женщины с длинными волосами. Они приседают на корточки и начинают есть мертвое животное.

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По мнению местных жителей, неизвестные женщины могут являться членами секты, собирающей кости животных.

В публикации говорится, что Стенхоуп не стала обращаться в полицию, поскольку ничего противозаконного женщины не сделали. Однако теперь канадка занимается безопасностью трех своих лошадей.

Подписчики женщины в соцсетях предположили, что эти двое могли быть "ведьмами", чьи души захватили вендиго, которых считают индейскими духами – они превращают людей в каннибалов.

Некоторые считали, что это видео постановочное. Однако Стенхоуп отрицает, что монтировала видео. Она говорит, что раньше в этом лесу видели двух человек, несших мертвых белок.

А еще канадка предполагает, что кто-то заметил установленные камеры и решил пошутить.

"Я надеюсь, что они пошли на прогулку днем, увидели, что установлена ​​камера слежения, и захотели немного повеселиться с нами, или они употребляют хорошие наркотики", — сказала она.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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