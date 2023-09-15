В Казани неизвестный в военной форме взорвал гранату во дворе рядом с детьми (видео)

В российской Казани неизвестный в военной форме предлагал детям взорвать гранату во дворе жилого дома. Рядом с ним находились две россиянки.

Вероятно, мужчина военный преступник и вернулся с фронта. По предварительным данным, он был пьян.

росСМИ сообщают, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Академика Глушко, 14 сентября. Событие попало на запись видеодомофона.

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На кадрах видно, как мужчина сидит на скамейке у подъезда с женщиной и ребенком. В какой-то момент он предложил ребенку выдернуть чеку из гранаты и взорвать его.

"Что, подорвем? Давай? Дергай! Иди выдергивай. Выдерни, а я брошу", – предложил он.

Когда дети отказались, мужчина в военной форме сам взорвал гранату, бросив ее во двор. Взрыв спровоцировал панику очевидцев, среди которых была звонившая в домофон женщина.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, в июле спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оскандалилась новым заявлением о войне в Украине. Она назвала новые цели так называемой "СВО" – это свобода Африки.

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