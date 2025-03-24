В Киеве завершают отопительный сезон: Кличко назвал дату отключения тепла

В Киеве подходит к концу отопительный сезон. По словам городского головы Виталия Кличко, подачу тепла в дома жителей столицы планируют завершить в понедельник, 24 марта.

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на мэра Киева. По словам Виталия Кличко, городские власти приняли решение о завершении отопительного сезона в столице, учитывая прогнозы синоптиков относительно устойчивого потепления. Дополнительным фактором стала важная задача – эффективное использование природного газа.

"Итак, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же учреждений социальной сферы – медучреждения, детсады, школы и другие, будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", – отметил мэр Киева.

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Кличко подчеркнул, что в этом году отопительный сезон в Киеве завершается на несколько дней раньше, чем в прошлом, поскольку погодные условия способствуют такому решению.

Глава столицы напомнил, что киевская система централизованного теплоснабжения является крупнейшей в Украине и входит в число крупнейших в Европе. Для ее полного запуска или отключения необходимо примерно семь дней.

Напомним, ранее в "Киевтеплоэнерго" рассказали, почему суммы в платежках за тепло у киевлян больше, чем обычно.

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