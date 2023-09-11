В Китае был найден масштабный комплекс гробниц времен поздней династии Шан в 1600 году до н.э.

В провинции Хэнань в Китае был обнаружен большой комплекс гробниц эпохи поздней династии Шан (1600 – 1046 гг. до н. э.). Археологи обнаружили 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, 4 яма с лошадьми и гробницами. Раскопки велись более двух лет.

Об этом пишет " Вокруг Мира. Украина ".

В процессе раскопок в ямах обнаружили шесть повозок и несколько воинов с лошадьми. Некоторые воины были в шляпах, украшенных раковинами.

Вместе с тем, некоторые из крупных гробниц были уже разграблены, в них осталось только небольшое количество керамики, а также скелеты людей и лошадей.

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Вероятно, на месте раскопок обитал большой клан "Это" династии Шан. Среди надписей на найденной бронзовой посуде обнаружили китайский иероглиф "Это", указывающий на принадлежность к клану.

Кроме того, археологи нашли множество артефактов, среди которых – вещи из нефрита и камня, изделия из кости и раковин моллюсков. Следует отметить, что артефакты хорошо сохранились.

Напомним, в Иерусалиме обнаружили туалетную комнату с каменным унитазом в возрасте 2700 лет.

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