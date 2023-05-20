В Китае нашли бронзовое деревом возрастом 3000 лет: принадлежало малоизвестному народу Шу

Археологи обнаружили в яме жертвоприношений в археологическом памятнике бронзового века Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая бронзовое дерево культуры Шу XII-XI века до н. э., которое считалось священным.

Об этом пишет The History Blog.

Дерево отлично сохранилось: ветки, цветы, часть ствола и украшения солнечного колеса – все в хорошем состоянии.

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Артефакт был на реставрации в течение 4 месяцев, ведь дерево долгое время находилось под слоем других древностей и слоновой кости.

Сам артефакт выглядит как треножное основание со стволом, который разделен на три уровня с тремя ветвями, которые загибаются вниз на каждом уровне. На вершинах всех ветвей распускаются цветы, на них сидят птицы. Также на дереве "растет" 27 плодов. По его стволу спускаются рогатый дракон.

Точной информации о народе Шу и его государстве очень мало, ведь письменные доказательства не сохранились.

Напомним, мы уже писали об уникальной находке в пещере Италии.

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