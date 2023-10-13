В Китае нашли останки странного существа, возраст которого 535 миллионов лет (фото)

Международная исследовательская группа обнаружила в Китае окаменелости мускулатуры, которые датируются примерно 535 миллионами лет, то есть относятся к раннему кембрийскому периоду.

Как сообщает wionews.com, микрофосилии сохранили интровертную мускулатуру циклоневралий, группы животных, в которую входят аскариды, волосатники и грязевые драконы.

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Исследование проводилось под руководством Чжана Хуацяо, исследователя Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук. Его результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Отмечается, что один из трех фосфатированных и миллиметровых образцов, найденных на юге провинции Шэньси, сохранился лучше других, и состоит из пяти все больших колец, которые соединены с 19 радиальными и 36 продольными структурами.

Эти кольца сжаты разной степенью, что означает, что циклоневрали были гибкими, когда были живы. Ученые заметили, что такая мускулатура облегчила бы передвижение и кормление животных.

Ученые считают, что исследования окаменелости ранних мышц животных обеспечат основу для понимания эволюции передвижения. С помощью этих окаменелостей можно будет узнать, как животные двигались в древние времена и как постепенно развивали навыки движения, которые имеют сейчас.

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