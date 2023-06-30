В Китае обнаружили более 220 новых статуй терракотовых воинов, похороненных в 210 году до н.э

В погребальной яме у мавзолея императора Цинь Шихунди в китайской провинции Шэньси было обнаружено еще более 220 терракотовых воинов. Археологи также обнаружили 16 терракотовых лошадей, четыре колесницы, оружие и производственные инструменты.

Об этом пишет China.org.

Как сообщает Шэнь Маошен, исследователь музея мавзолея императора Цинь Шихуанди, ученые сделали несколько очень важных открытий во время раскопок. Например, была предварительно уточнена схема формирования армии в захоронении. Кроме того, ученые поняли, как именно производились терракотовые воины: на телах статуй сделали резьбу до присоединения рук.

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Самая большая раскопанная погребальная яма площадью 14260 скрывала пехоту и колесницы.

Терракотовых воинов и лошадей похоронили вместе с первым императором династии Цинь – Цинь Шихуанди в 210–209 годах до н. э. В марте 1974 года их обнаружил местный крестьянин во время бурения скважины. В 1978 году начались раскопки.

Напомним, на севере Ирака был найден каменный памятник с изображением богини Иштар.

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