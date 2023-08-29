В Китае обнаружили древний город со следами жертвоприношений в возрасте 4300 лет

Китайские и американские археологи провели раскопки на территории Китая, где находятся развалины заброшенного города со ступенчатой пирамидой и признаками жертвоприношений.

Информацию об этом опубликовал журнал Antiquity.

Город под названием Шимао существовал во время неолита и был открыт в 1976 году, но систематические раскопки начались только в 2011 году. Ученые оценивают возраст города примерно в 4300 лет, а его существование длилось около 500 лет. Они определили, что во время расцвета города Шимао его территория составляла 400 гектаров.

Центральным архитектурным сооружением города является ступенчатая пирамида с 11 уровнями. На ее верхушке размещались постройки с деревянными колоннами и черепичными крышами, а также большие резервуары для хранения воды. Находки свидетельствуют о том, что вершина пирамиды служила местом повседневной жизни. Исследователи считают, что там, возможно, жили правители города.

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Одной из важнейших черт города является широкое распространение ритуалов жертвоприношений. Ученые обнаружили многочисленные ямы с черепами, анализ которых свидетельствует, что некоторые из них принадлежат лицам из города, возможно, пленных.

Ранее считалось, что город Шимао был основан примерно в тот же период, что и Великая китайская стена. Однако новые данные подтверждают, что это античное поселение существовало гораздо старше стены.

Напомним, в Египте обнаружили огромную статую фараона.

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