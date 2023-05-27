В Китае обнаружили затонувшие корабли времен династии Мин, нагруженные фарфором (фото)

Под Южнокитайским морем археологи обнаружили два обломка корабля времен династии Мин (1368–1644). Один из них содержал тысячи девственных фарфоровых предметов, а другой – деревянные бревна.

Находку сделали у побережья острова Хайнань на глубине 1500 метров. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что фарфор настолько плотный, что на площади 10 000 квадратных метров расположены сложенные друг на друга сосуды глубиной шесть футов. По оценкам археологов существует более 100 000 отдельных частей.

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Анализ некоторых произведений показывает, что они были изготовлены в эпоху Жентока (1506–1521). Это первый случай, когда судно с экспортным грузом и одно с импортным грузом были найдены в одном районе.

Два соседних затонувших судна дают исследователям уникальную возможность изучить двустороннее движение в Южнокитайском море 500 лет назад. Передовые технологические подходы, включая мягкую робототехнику, вдохновленную бионикой и материаловедением, были применены при операции по спасению некоторых реликвий из мест кораблекрушения.

Расследование будет длиться около года. Первым этапом будет тщательное обследование обломков. Второй предполагает научную оценку условий сохранения обломков. На третьем и последнем этапе будет определено, как лучше защитить обломки в будущем.

Напомним, в Африке нашли самое древнее в мире украшение: было одной из форм невербального общения.

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