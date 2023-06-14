В Китае раскопали гробницы династии Шан, содержащие более 200 драгоценностей (фото)

В Китае археологи обнаружили на Лесном плато огромный участок построек из утрамбованной земли, кладбищ и бронзовых литейных мастерских. Находка датируется примерно 3200 лет назад.

Это место, охватывающее 11 холмов и расположенное сегодня в провинции Шэньси, было домом для региональных властей во время династии Шан, периода бронзового века, длившегося с 1600 по 1046 год до нашей эры. Об этом сообщает Artnet.

Отмечается, что археологи обнаружили более 200 захоронений. Они надеются лучше понять политические и культурные связи этого места со столицей династии Шан, Иньсю, расположенной примерно в 350 милях к востоку на берегах Хуанхэ на центральных равнинах Китая.

Читайте также: Археологи обнаружили и воспроизвели древнейший музыкальный инструмент на Ближнем Востоке (фото)

Это самое большое место в своем роде, обнаруженное в этом районе, и особый интерес для археологов вызвали девять раскопанных гробниц, принадлежавших высокопоставленной знати. Внутри они обнаружили множество драгоценных предметов, включая аксессуары, прикрепленные к лошадям и колесницам, украшения в форме ласточки с инкрустацией бирюзой, инструменты из кости, помеченные узорами животных, золотые серьги, медные наконечники стрел и топор, а также лакированную посуду.

Это первый случай, когда на Лесном плато были найдены аксессуары для лошадей и колесниц поздней династии Шан, и это может помочь объяснить, как развивались обычаи погребения. Исследователи также отметили значительное стилистическое сходство бронзовых , лакированных и костяных предметов с ранее найденными в других местах династии Шан, включая Иньсю.

Напомним, на индонезийском острове Суматра обнаружили сокровища загадочно исчезнувшей в 14 веке буддийской империи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !