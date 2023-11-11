В Китае раскопали остатки самой массовой резни: 41 скелет женщин и детей (фото)

В Китае раскопали самое кровавое обезглавление и охоту за головами в истории Азии времен неолита, произошедшее 4100 лет назад. В общей сложности был найден 41 скелет, все принадлежали женщинам и детям.

Археологи обнаружили еще четыре черепа, принадлежавших мужчинам, из ямы за пределами дома, а также культурные остатки в виде глиняной посуды и орудий из кости. Об этом сообщает Ancient Origins.

Исследователи обнаружили, что 32 из 41 обезглавления состоялись в одном событии. Порезы на шейных позвонках пяти человек свидетельствуют о том, что их головы были отрезаны от передней части шеи.

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Кроме отсутствующих голов, на шейных позвонках были обнаружены порезы от острых инструментов, что является убедительным доказательством обезглавливания. По всей вероятности, эти режущие орудия были инструментами с костяными рукоятками и каменными лезвиями, что соответствует находкам в районе Хунхэ.

Охота за головами была практикой, которая наблюдалась в разных регионах Азии, в частности, в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. В этом контексте охота на голову часто мотивировалась сочетанием ритуальных, социальных и территориальных факторов.

Можно предположить, что во время конфликта племя-соперник могло напасть на поселение Хунхэ, когда взрослых мужчин не было. После нападения злоумышленники могли унести головы жертв как трофеи.

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