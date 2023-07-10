В Китае таможенники задержали женщину, перевозившую на своем теле 5 живых змей (фото и видео)

В Китае таможенники задержали женщину, перевозившую живых змей. Она замотала их в капроновые чулки и положила у груди.

Как сообщает Shanghai Daily, женщину остановили таможенники Шэньчжэня в южнокитайской провинции Гуандун во время пересечения границы в порту Футянь в Шэньчжэне. Она пыталась скрыть на своем теле пять живых кукурузных змей.

Таможенники говорят, что их внимание привлекли "формы" женщины-путешественницы. Ее попросили пройти полный осмотр тела.

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Офицеры изъяли пять живых змей, завернутых в чулки, которых туристка держала у груди. Кукурузные уже были переданы в соответствующие ведомства.

Против туристки возбудили уголовное дело. Ее судьбу решит суд.

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