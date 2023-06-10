В Колумбии спасли четырех детей, переживших авиакатастрофу и более 40 дней живших в джунглях Амазонки: удивительная история (фото)

В Колумбии произошел удивительный случай: четверо маленьких детей смогли выжить после авиакатастрофы и сорокадневного пребывания в диких джунглях Амазонки. Их искали сто солдат и группа местных жителей.

Об этом пишет La Republica.

1 мая легкий самолет совершал полет из Араракуары, находящейся в джунглях Амазонки на юге Колумбии, в Сан-Хосе-дель-Гуавиар. Через некоторое время он скрылся, перед этим пилот сообщал о проблемах с двигателем. Поисковая группа, которая состояла из 100 солдат нашла обломки самолета спустя 2 недели. На борту находились взрослые и 4 детей – 13,9,4 и 1 год. Все взрослые погибли, детей на месте крушения не оказалось – там было только тело их матери.

К поискам подключились местные жители, хорошо знающие местность. Постепенно спасателям удалось обнаружить следы пребывания детей в джунглях: избушка из листьев, следы ног, ножницы, пара теннисных туфель, полотенце и пеленка. В конце концов их нашли в отдаленном месте между департаментами Какета и Гуавьяре, недалеко от места падения самолета. Дети были в удовлетворительном состоянии, хотя и очень ослаблены.

"Четверых детей, выживших в авиакатастрофе 1 мая в лесу Гуавиаре на юге Колумбии, нашли живыми", - объявили военные. Четверо братьев из коренной общины Уитото – 13-летний Лесли Мукутуй, девятилетний Солейни Мукутуй, четырехлетний Тьен Нориэль Ронок Мукутуй и годовалый Кристин Нериман Ронок Мукутуй выживали в джунглях 40 дней.

"Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, живы", – сообщил президент Колумбии Густаво Петр. Он также добавил, что четверо братьев "ослаблены и нужно дождаться оценки врачей, также необходимо понимать, "в каком они психическом состоянии".

Вертолетом детей доставили на объединенный командный пункт Сан-Хосе-Гуавиаре, а оттуда – в Боготу.

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Как отмечают местные СМИ, детям удалось выжить благодаря жизни в коренной общине. Лидер коренных жителей Гуаны подчеркнул, что "это девственные джунгли, густые, опасные" и "им пришлось вернуться к знаниям, которые они приобрели в общине, к знаниям предков, чтобы выжить" и добавил, что их воспитывала их бабушка, которая является экспертом из заповедника коренных народов Араракуара. Она передала им традиционные знания выживания, которые помогли им спастись в джунглях, окруженные дикими животными и с минимумом пищи.

Напомним, украинские военные спасли семью с детьми с крыши в затопленных Олешках.

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