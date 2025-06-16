В коммунальных платежках украинцев могут появиться доначисления: за что придется переплатить
В июне отдельные потребители могут обнаружить в счетах за холодную воду и водоотвод дополнительные начисления. Кто именно получит такие "неожиданные" суммы – читайте дальше.
Так, в этом месяце большие счета за холодную воду и водоотвод могут получить потребители, которые не подают показания счетчиков в установленный срок. Об этом предупредили в "Киевводоканале", сообщает "24 канал".
Если не передать фактические показатели счетчика, система автоматически начислит оплату по среднему потреблению, что может привести к переплатам. Больше всего пострадают те, кто экономит воду, но не подает обновленные данные.
Заметим, в случае непредставления показателей до 30-31 числа месяца, в платежках могут появиться значительно большие суммы.
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Предусмотрены ли изменения в стоимости услуг по водоснабжению
В столице и крупных городах тарифы на воду остаются стабильными, тогда как в меньших населенных пунктах местные власти имеют право устанавливать собственные расценки.
Это отражается на общей сумме в счетах, поэтому стоит внимательно проверять платежки.
Увидели в счете "среднее потребление" – немедленно передайте фактические данные со счетчика.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.
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