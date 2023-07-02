В Краснодарском крае прилетело по месту, откуда россияне запускали дроны Shahed (видео)

В Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае россии 2 июля произошел мощный взрыв. Он прозвучал рядом с военным аэродромом.

Как сообщают российские паблики, на месте "прилета" образовалась огромная воронка 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину.

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"Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Что повлекло за собой взрыв — пока неизвестно. Пострадавших и разрушений нет", – пишут россияне.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате взрыва в Приморско-Ахтарске нет. Дома и другие сооружения также не получили повреждений.

По данным украинских телеграм-каналов, "прилет" пришелся как раз по месту, откуда россияне запускали дроны-камикадзе Shahed по Украине.

Напомним, 30 июня в оккупированном Бердянске раздалось более 10 мощных взрывов. Громкие звуки почувствовали даже жители окрестных населенных пунктов в десятках километров.

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