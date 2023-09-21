В Крыму бойцы СБУ и МВД атаковали военный аэродром 'Саки' дронами и 'Нептуном', россияне пожаловались на 'самую большую атаку' (фото, видео)

Ночью 21 сентября в оккупированном Крыму раздавались взрывы. После "прилетов" был замечен столб дыма вблизи военного аэродрома "Саки".

Место жители соцсетей сообщали, что слышали звуки взрывов в Евпатории, у аэродрома Джанкоя, в Новофедоровке, в Севастополе в районе Казачьей и Камышевой бухт.

Также сообщалось о серии сильных взрывов в Севастополе и в Евпатории, в районе военного аэродрома Саки.

"ВСУ массово пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников. Только за последние 20 минут сбито как минимум 7 дронов. О звуках работы ПВО сообщают жители Евпатории, Джанкоя, Балаклавы, Севастополя, Саки, Новофедоровки и других городов. По словам местных, это самая массовая атака беспилотников за все время", – говорилось в сообщении.

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российское Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.

Как сообщают наши источники в правоохранительных органах, этой ночью бойцы МВД и СБУ совместно нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки", на котором находилось 12 самолетов Су-24 и Су-30. Также там был замечен ПЗРК "Панцирь".

На этом аэродроме размещалась и российская база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Эти беспилотники россияне используют для координации воздушных атак. Также Mojaher оккупанты используют для ударов.

"Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем - запустили ракеты "Нептун"", — отметил источник.

Сейчас, по данным некоторых пропагандистских каналов оккупантов, известно о значительных повреждениях военной техники на аэродроме, они пишут также, среди российских боевиков есть погибшие (около 30-40 человек).

Напомним, в Адлерском районе Сочи ночью 20 сентября после ряда взрывов вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

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