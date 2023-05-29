В Крыму девушка чуть не осталась без глаза, когда ее ткнули лицом в торт (видео)

В оккупированном россиянами Симферополе во время празднования дня рождения именинницы вынесли торт, когда она наклонилась задувать свечу, ее толкнули в него лицом. Девушку наткнулась глазом на штырь, который был внутри торта.

Как сообщают местные паблики, для именинницы Полины подготовили двухэтажный торт с живыми цветами, они были прикреплены к торту специальными палочками. Коржи торта были соединены специальным штырем, именно на него и наколола свой глаз девушка.

Читайте также: Пара оставила ребенка на регистрации в израильском аэропорту

Пострадавшая рассказала, что хотела начать отмечать свой день рождения ровно в 12 ночи и для этого даже собрала большую компанию друзей. Также она сказала, что просила друзей вонзить ее лицом в торт и снять это на видео. Она считала, что это будет забавным.

Когда же задуманное произошло, девушка глазом натолкнулась на штырь, держащий конструкцию десерта. Девушку срочно госпитализировали. Врачи говорят, что если бы этот штырь попал хотя бы на миллиметр ниже, то он мог потерять глаз.

Ранее мы сообщали о мужчине, который в суде завоевал свое право ходить голышом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!