В Липецкой области рф заметили движущиеся в сторону Москвы танки. Обновляется (видео)

В Липецкой области россии заметили колонну военной техники, которая двигалась по трассе в сторону Москвы. Пока неизвестно, это военная техника российской армии или представителей частной военной компании "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин.

В российских телеграм-каналах кадры подписаны так: "Танки двигаются на Москву по трассе М4 в Липецкой области".

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Между тем сообщается, что на въезде в Москву выставлены блокпосты с БТРами.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны рф считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и двинулись в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и возьмут власть в свои руки.

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