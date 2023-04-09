В мае часть пенсионеров не получит выплаты: в чем причина

В Украине каждый год ветераны войны и жертвы нацистских преследований получали выплаты в мае. Впрочем, в этом году такие граждане не получат разовую помощь.

Соответствующее решение хочет принять Верховная Рада. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что выплаты хотят перенести ко Дню независимости Украины – 24 августа.

"Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины", – говорится в сравнительной таблице документа.

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Каким именно будет объем разовой помощи не известно, однако точная сумма, вероятно, будет озвучена ближе к непосредственной дате. Уточняется, что в 2022 году ветераны войны и жертвы нацистских преследований получили помощь в объеме:

инвалиды 1 группы в результате войны – 4421 грн;

инвалиды 2 группы – 3906 грн;

инвалиды 3 группы – 3391 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4421 грн.;

участники боевых действий – 1491 грн;

члены семей погибших – 966 грн;

участники войны – 612 грн.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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