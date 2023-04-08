В ПФУ объяснили, когда придут повышенные пенсии после перерасчета

В Украине в марте и апреле произвели перерасчет пенсионных выплат. Под повышение пенсий попали более 10 млн. пенсионеров.

Впрочем, прибавку некоторые граждане получат только позже. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Отмечается, что апрельский пересчет производится автоматически для работающих и продолжающих получать стаж пенсионеров. Задержка с надбавками связана с тем, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая.

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Таким образом, увеличенную пенсию граждане смогут получить начиная с июня 2023 года. Кроме основной выплаты будет дополнительно добавлена надбавка за апрель и май.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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