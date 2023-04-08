У ПФУ пояснили, коли прийдуть підвищені пенсії після перерахунку

В Україні у березні та квітні провели перерахунок пенсійних виплат. Під підвищення пенсій потрапили понад 10 млн пенсіонерів.

Втім, надбавку деякі громадяни отримають лише згодом. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Зазначається, що квітневий перерахунок проводиться автоматично для пенсіонерів, які працюють та продовжують отримувати стаж. Затримка з надбавками пов'язана з тим, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 10 травня.

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Таким чином збільшену пенсію громадяни зможуть отримати починаючи з червня 2023 року. Окрім основної виплати також буде додатково додана надбавка за квітень та травень.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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