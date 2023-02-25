В марте удача будет на стороне этих знаков зодиака

Каждый месяц прячет приятные и неприятные сюрпризы для некоторых знаков зодиака. То же касается и марта, который одних напряжет, но оставит других, во многом, достаточно счастливыми.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым повезет в марте 2023 года. Этот месяц окажется очень удачным для них.

Овен

В марте Юпитер приближается к вам, и вы наконец прозреете. В вашем знаке также Венера, которая встретит огонь с Юпитером на второй день месяца, и если это не причина для удачи, то что тогда. 17 марта Венера переходит в ваш 2-й дом, и там вы увидите, какое у вас будет экономическое процветание и обилие благ. Что касается любовных дел, то ожидаются большие успехи.

Весы

Весы хорошо проведут время в марте, потому что Юпитер пройдет напротив вас. 17 числа Венера в вашем 8-м доме. Она поднимет ваши акции по вертикали, сделает вас особенно привлекательными и будет содействовать вам в финансовых делах. 19 и 20 марта Меркурий и Солнце напротив вас – отношения пойдут вверх, возможно, вы также приступите к созданию связи, так как число ваших поклонников увеличится и кто-то заманит вас в сети любви.

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Телец

Вы уверенно возвращаетесь в список самых счастливых. В марте вас ждут радости и праздники. 7 марта Сатурн навсегда прощается с вашим 10-м домом, поэтому для вас заканчиваются профессиональные и карьерные проблемы, и вы снова начнете находить свое спокойствие и будете приняты, без критики или проблем. 17 числа вы приветствуете своего правителя Венеру, и в вашей личной жизни все начнет становиться на свои места.

Козерог

Когда Сатурн наконец-то покинет ваш 2-й дом 7 марта, деньги начнут поступать. У вас будет расположение в доме, наследие, семья и выгода из этого. Вы будете улаживать эти дела с 17 марта. Вы займетесь удовольствием, обогащением своей любовной жизни, творчеством и развлечением. Любовь обязательно сыграет ведущую роль в вашей жизни.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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