В Мексике найдена жертва майя с нефритовым перстнем (фото)

Эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили еще одно захоронение времен майя. Принесенный в жертву человек имел при себе драгоценное украшение – нефритовое кольцо.

Эта находка была обнаружена во время тщательных раскопок археологов в древнем городе майя, известном как Эль-Тигре, или Ицамканак, сообщает INAH. Название города переводится как "место ящерицы-змеи".

Отмечается, что находке примерно 1200 лет.

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Диего Прието Эрнандес, глава Национального института антропологии и истории (INAH), поделился подробностями этой важной находки. По его словам, найденный скелет являлся частью похоронной жертвы.

Торжественное оформление включало два больших сосуда. Эти контейнеры были увенчаны керамическими мисками, которые использовались в качестве крышек. Среди них одно судно привлекло внимание археологов. Внутри нашли скелет молодого человека. нефритовое кольцо. Это кольцо было достаточно уникальным и выделялось", – отметил Эрнандес.

Учитывая особенности контейнеров, эксперты считают, что это захоронение можно связать с позднеклассическим периодом, приходящимся на 600-800 годы нашей эры. Кроме того, эта эпоха соответствует пику населения и политическому влиянию в Эль-Тигре.

Ученые надеются обнаружить какие-либо другие связанные предметы, такие как семена или более мелкие украшения, которые могут быть связаны с этим открытием.

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