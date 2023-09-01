В Мексике в храме ацтеков обнаружили старинные каменные чучела (фото)

Археологи в Мексике обнаружили на прежнем месте ацтеков кучу каменных предметов. Артефакты лежали внутри каменного сундука.

Коллекцию каменных фигурок с изображением людей ацтеки, вероятно, использовали как поднос. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что 15 объектов обнаружили на месте бывшего храма Темпло Майор, служившего когда-то храмовым комплексом Теночтитлана, столицы империи ацтеков. Испанские войска уничтожили храм в 1521 году, и сейчас на этом месте расположен кафедральный собор Мехико.

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Четырнадцать артефактов изображают мужчин, а на самом маленьком из группы изображена женщина. Все фигурки выполнены в стиле Мескала, связанном с ранней мезоамериканской культурой, когда-то существовавшей в Герреро, штате на юге Мексики.

Кроме статуэток, в сундуке были две серьги в форме гремучей змеи, 186 зеленых метаморфических бусин, улитки, раковины и морские кораллы.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу священника в возрасте 3000 лет.

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