В Милане обнаружили скелет мужчины, казненного колесом Екатерины (фото)

В Милане команда археологов обнаружила скелет человека, казненного на колесе Екатерины. От колесования мужчина умер в возрасте от 17 до 20 лет, в какой-то момент в течение 13 века.

Его похоронили у собора с признаками того, что он получил раны, симметрично расположенные на руках и ногах. Об этом сообщает LAD Bible.

Отмечается, что мужчины пытали с помощью разрывного колеса, и что, хотя это обычно предназначалось для совершивших серьезные преступления, в северной Италии пытки чаще предназначались для людей, подозреваемых в распространении чумы.

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"Жертва колеса могла быть другой для его современников, и, возможно, эта дискриминация могла быть причиной его окончательного осуждения, поскольку он мог быть принесен в жертву, являясь "уродом", разъяренной толпой, как распространитель чумы", – предположили исследователи.

Судебно-медицинский анализ скелета также выявил необычные линейные переломы в основе черепа мужчины, причем исследователи предположили, что это явилось результатом острой травмы тяжелого оружия.

Напомним, в Англии обнаружили скрытый средневековый склеп 900-летнего собора.

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