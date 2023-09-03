В Минобороны обновили перечень болезней для непригодности: кого могут мобилизовать

В Украине утвердили новый список заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490. Они вступили в силу 25 августа.

Согласно приказу, по "спорным" пригодным статьям будут признавать всех. Раньше исключением были статьи 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в частности:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

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Кроме того, ограниченно пригодные будут пригодными по конкретной военной специальности. В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Также приказом ослабили требования к состоянию здоровья военнослужащим Десантно-штурмовых войск и морской пехоты в особый период, то есть во время мобилизации и войны. Благодаря новым изменениям в требованиях часть военных, ранее признававшихся непригодными к службе в десанте, теперь пригодятся к такой службе.

Добавим, в конце августа министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о возможной новой волне мобилизации. По его словам, критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет.

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