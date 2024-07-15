В Минобороны объяснили, будет ли отдельный штраф для обновивших данные, но не прошедших ВЛК

В Украине до 16 июля военнообязанные должны обновить учетные данные, если они хотят избежать штрафов. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе, или в приложении "Резерв+".

В Минобороны Украины объяснили, что будет с теми, кто обновил свои данные, но не прошел ВЛК, если все же получил повестку. Подробности озвучил директор департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк.

По его словам, военнообязанные, которые обновили свои данные, но не прошли ВЛК, хотя получили направление, могут получить отдельный штраф. Как сказал Андрусяк, это отдельные правонарушения, за которые должны налагаться штрафы.

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"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статью 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации добавлена еще одна обязанность граждан – прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы. Таким образом, это два разных так называемых исполнения воинского долга. Законодательством предусмотрено, что за отдельные правонарушения должны налагаться отдельные штрафы", – указал он.

Впоследствии в Минобороны напомнили, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВЛК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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