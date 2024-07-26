В Минобороны объяснили, будут ли электронные повестки в 'Резерв+'

В Украине военнообязанные должны были обновить учетные данные до 16 июля. Сделать это можно было в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+".

Министерство обороны Украины не планирует внедрять повестки в мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+". Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV.ua.

"Сейчас для этого отсутствует нормативно-правовая база. Итак, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики приложения могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должно быть юридическое основание. Это зависит уже не от нас, не от Министерства", – прокомментировал он.

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Лазуткин добавил, что сейчас можно посылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Поэтому на данном этапе об электронных повестках пока речь не идет.

Лазуткин также отметил, что ТЦК не будет выдавать повестки на улицах после обновления данных и регистрации нарушителей в Резерв+.

"У ТЦК и СП есть база. Если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то соответственно им не нужно выходить его искать. Поверьте, они от этого не получают удовольствия. Я по крайней мере в этом уверен. Представьте себе, какой это огромный стресс для тех людей, которые вернулись из зоны боевых действий, возможно ранения, участвовавшие в боях, которые теряли своих друзей, знакомых. Сейчас они идут к людям, которых они защищали, и вместо того чтобы получать уважение, они часто получают очень неприятные, оскорбительные изречения и соответствующее отношение. Это очень несправедливо для тех людей, которые прошли бои, которые были в 2022-2023 годах", – добавил представитель Минобороны.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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