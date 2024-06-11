В Минобороны объяснили, когда гражданин может заключить контакт на 1 год с ВСУ

В СМИ появилась информация о том, что некоторые категории добровольцев имеют право заключить контракт на военную службу в ВСУ сроком 1 год. Важно отметить, что ранее народный депутат Федор Вениславский в эфире Times of Ukraine также говорил о возможности заключения контракта на год для добровольцев. Однако он не уточнил, каких именно категорий военнообязанных это касается.

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Официальный комментарий по этой информации предоставил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "1+1". Он отметил, что такая возможность действительно существует, но только для двух категорий людей:

1. Лица в возрасте от 18 до 25 лет, за исключением лиц, относящихся к офицерскому составу.

2. Лица, имеющие медицинское или психологическое образование.

Таким образом, четкая информация о том, кто может заключить контракт на 1 год, пока доступна только из официальных источников, в частности от Министерства обороны Украины.

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