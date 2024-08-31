В Минобороны сообщили о возможности получения направления на ВЛК онлайн: подробности
Министерство обороны Украины активно внедряет инновационные решения по упрощению процедур военного учета. Одним из таких нововведений станет возможность получения направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК) дистанционно, через мобильное приложение "Резерв+". Об этом пишет Forbes Ukraine.
Как это будет работать?
Согласно заявлению замминистра обороны Екатерины Черногоренко, каждый пользователь приложения "Резерв+" сможет самостоятельно сформировать электронное направление на ВЛК. Такое направление будет иметь такую же юридическую силу, как и традиционное бумажное. Это означает, что военнообязанный сможет пройти медицинское обследование без необходимости лично обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Преимущества новой системы:
- Удобство: возможность получить направление в любое удобное время и место.
- Экономия времени: отсутствие необходимости стоять в очередях в ТЦК.
- Уменьшение нагрузки на ТЦК: Новая система позволит оптимизировать работу территориальных центров.
- Современность: Использование электронных услуг соответствует современным трендам цифровой трансформации.
Когда ждать запуска новой функции?
По словам Екатерины Черногоренко, функция генерации онлайн-направлений на ВЛК будет доступна пользователям приложения "Резерв+" уже осенью этого года. Точная дата запуска пока не уточняется.
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Что дает прохождение ВЛК?
По результатам медицинского обследования военно-врачебная комиссия определяет пригодность лица к военной службе в условиях военного времени. Ранее существовал статус "ограниченно подходящий", однако сейчас он отменен. Таким образом, после прохождения ВЛК лицо получает один из двух возможных статусов: "пригодный" или "непригодный".
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