В Минобороны усилят контроль над военнообязанными мужчинами, чтобы бороться с уклоняющимися

Минобороны Украины усилит контроль над украинцами во избежание уклонения от мобилизации

Украина принимает меры по усилению контроля за военнообязанными, с целью предотвращения случаев уклонения от мобилизации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины, Наталья Калмыкова, во время участия в национальном телемарафоне, пишет "Главком".

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В ее выступлении, Калмыкова подчеркнула, что выбор призвать себя в военкомат является вопросом ценностей и осознания того, что каждый гражданин обязан защищать свою страну. Важно отметить, что даже если лицо не зарегистрировано как военнообязанное, государство все равно может установить его наличие.

"Лучше прийти самостоятельно и выбрать подразделение, в котором хотите служить и мобилизоваться. Это возможно осуществить. Это лучший способ", - подчеркнула замминистра.

Кроме того, Наталья Калмыкова отметила, что уже разработаны предложения по внесению изменений в законопроект, связанный с учетом военнообязанных.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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