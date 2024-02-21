Когда объявят размер индексации пенсий: Минсоцполитики

Каков будет размер пенсий после индексации 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 г. в Украине запланирована индексация пенсий. По предварительным расчетам ее размер составит 13%, но окончательный показатель будет определен до конца февраля 2024 года, когда появятся данные о средней заработной плате за 2023 год.

Об этом сообщила первый замминистра Дарья Марчак. Для получения актуальной информации о своей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Индексация коснется пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

за выслугой лет;

в связи с утратой кормильца.

Не подлежат индексации:

минимальные пенсии;

пенсии, назначенные за последние 3 года;

максимальные пенсии, которые уже и так равны 23 610 грн.

После индексации средняя пенсия в Украине ожидается на уровне 6000 грн.

Кроме индексации, с 1 января 2024 года уже произошло:

Увеличение минимальной пенсии до 2361 грн.

Увеличение максимальных пенсионных выплат до 23610 грн.

Увеличение выплат за сверхурочный стаж до 23,6 грн. за каждый дополнительный год.

Увеличение размера добровольного пенсионного взноса до 1562 грн.

Увеличение доплаты одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, до 944 грн.

Увеличение пенсионных выплат для людей, достигших 65 лет и выполнивших требования по стажу, до 2840 грн.

Повышение других надбавок к пенсии и размерам разных соцпомощей.

Ожидается, что с 1 апреля 2024 будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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