В Минсоцполитики объяснили, почему задерживают выплаты ВПЛ

В Минсоцполитики объяснили, почему внутренне перемещенные получают выплаты с задержкой. В феврале 2023 г. таких причин было две.

В частности, это дополнительная проверка и уточнение данных через переход в Единую информационную систему социальной сферы. Второй причиной стал рост числа получателей помощи, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на начало марта профинансированы все выплаты в сумме 6,3 млрд грн. В то же время за декабрь 2022 года и январь 2023 количество получателей помощи возросло на 86 тысяч человек.

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Также в Минсоцполитики порекомендовали в случае задержки выплат ВПЛ обращаться в орган социальной защиты по месту нахождения на учете. Это необходимо для проверки правильности данных и исправления ошибок.

Если таким путем вопрос не решился, и выплата так и не была начислена, можно также обратиться в Национальную социальную сервисную службу Украины. Сделать это можно по телефону (044) 289-87-89.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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