В Минсоцполитики советуют украинцам позже выходить на пенсию: какие причины

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак призвала украинцев рассмотреть возможность более позднего выхода на пенсию. По ее словам, это решение может иметь ряд положительных последствий, как для отдельного человека, так и для всей пенсионной системы страны.

В интервью OBOZ.UA чиновница Марчак пояснила, что у Украины один из самых низких пенсионных возрастов в Европе, но в то же время сталкивается с тяжелой демографической ситуацией и дефицитом кадров. Марчак считает несправедливым повышать пенсионный возраст для всех до 65 лет, пока некоторые уходят на пенсию раньше.

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Она отметила важность равных правил выхода на пенсию для всех граждан. Людям следует понимать, что более поздний выход на пенсию увеличивает размер выплат. К примеру, отсрочка пенсии с 60 до 65 лет может увеличить ее размер на 30%.

Кроме того, продолжение работы способствует увеличению единого взноса в Пенсионный фонд, что поможет выплачивать более высокие пенсии. Марчак отметила, что работающее поколение удерживает своими вкладами нынешних пенсионеров. Марчак подчеркнула необходимость инвестирования в переобучение пожилых людей, что позволит им оставаться активными на рынке труда.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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