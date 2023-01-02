В Минздраве назвали безопасную суточную дозу сахара для детей

Сахар может быть в рационе ребенка. Утверждение, что потребление сахара влияет на когнитивные способности или уровень активности ребенка – ложны.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения безопасной суточной нормой сахара для детей есть 25 граммов этого продукта, или 5 чайных ложек без горки.

Чрезмерное потребление сахара, отметили в Минздраве, способно привести к проблемам со здоровьем. От чрезмерного потребления сладкого ребенок может страдать от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.

Поэтому специалисты рекомендуют ограничить потребление сладкого, а детям, которым не исполнилось два года, вообще не рекомендовано употреблять сахар.

В Минздраве советуют уменьшить количество сахара в рационе следующим образом:

Старайтесь ограничивать детей в потреблении сладких напитков, включая компоты, компоты и чай.

Ограничьте детей в употреблении шоколада, конфет и пирожных. Сладости замените фруктами и ягодами.

Также не стоит потреблять излишне мед и сухофрукты. Суточная норма этих продуктов не должна превышать 30 г.

Натуральные фруктовые соки тоже являются источником сахара, поэтому специалисты советуют их разбавлять водой и не употреблять их чаще 2-3 в неделю.

Выбирайте продукты, имеющие минимальный уровень сахара.

Для примера:

100 мл детского йогурта может содержать 10,5 г сахара, если это йогурт с фруктами, то 12-15 граммов. В 100 мл сладкого газированного напитка содержится 10 г сахара. Стограммовая плитка молочного шоколада будет содержать около 50 г сахара. В ложке меда 5 г сахара. Кусочек белого хлеба содержит 1-2 г сахара.

Ранее диетолог Карина Дейнеко рассказала, почему нужно ограничивать потребление сладкого и о том, в какую часть суток лучше съесть конфету, если уж так хочется.

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