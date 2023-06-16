В Минздраве заявили о рекордно высоком загрязнении воды в Днепре после подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС огромные территории оказались затопленными. Специалисты фиксируют превышение вредных веществ в водах Днепра в десятки тысяч раз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью BBC. По его словам, случаев холеры среди населения пока не фиксировали, хотя периодически специалисты обнаруживают холерные вибрионы, связанные с подтоплением.

"Но настороженность есть. Потому что подтоплено большое количество канализационных сооружений, скотомогильников, выгребных ям. И если загрязненная вода попадет в сети водоснабжения, все это может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний, в том числе холеры", — добавил министр.

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По его словам, жителям подтопленных территорий грозят острые кишечные инфекции и вирусные инфекции: гепатиты, холера. А еще – паразитозы.

"Как только кто-то будет нарушать санитарно-эпидемические нормы, это может произойти в любой момент. Если мы говорим о воде в Днепре, из-за прорыва дамбы она затопила большую территорию. Мы фиксируем превышение по микробному числу в десятки тысяч раз... В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям", – отметил Ляшко.

Он напомнил о запрете купания, отлове рыбы, водой из Днепра нельзя поить скот.

На вопрос, не пригодна ли акватория ниже Каховской дамбы для использования и для купания, Виктор Ляшко ответил: "Да. Это запрещено полностью. И плюс запрещено купание в Черном море на украинском побережье".

Ранее в Минздраве дали советы, как грязную воду сделать пригодной для питья.

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