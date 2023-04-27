В мире впервые родились дети, зачатые с помощью робота

Специалисты стартапа Overture Life из Барселоны создали работу по инъекции спермы. Он смог автоматизировать процесс экстракорпорального оплодотворения, благодаря чему в этом году родились первые дети.

В ходе процедуры использовались донорские яйцеклетки, которые после оплодотворения имплантировали у матки пациенток. Как следствие, у женщин родились две здоровые девочки, пишет издание MIT Technology Review.

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Отмечается, что при разработке работа инженеры применили вибрирующую иглу – она прокалывает яйцеклетку и откладывает в нее сперматозоид. Технология оказалась настолько простой, что ею с помощью контроллера Sony PlayStation смог воспользоваться даже инженер, не имеющий опыта в медицине бесплодия (исследование подробно описано здесь).

Издание отмечает, что автоматизация и робототехника могут сделать процедуру ЭКО более эффективной и дешевой, а также снизить нагрузку на специалистов. Это позволит сосредоточиться на других аспектах лечения и предоставить более персонализированный подход к пациенту.

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