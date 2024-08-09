В МОН объяснили, могут ли получить отсрочку отчисленные из бакалавриата, после возобновления обучения

В Украине идет мобилизация, однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку. В частности, речь идет о студентах.

Однако вопрос вызывает ситуация, когда студент был отчислен, а затем возобновился на учебе. Будет ли у него отсрочка, пояснил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Украинской правде".

Так, если военнообязанный уже имеет бакалаврскую степень или поступил когда-то на бакалавриат и был отчислен, а сейчас возобновился на учебе или заново поступил на другую специальность – он не будет иметь права на отсрочку.

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"О приросте поступающих на бакалавриат – если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это поступающие, когда-то закончившие ПТУ или колледжи. На других отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование следует только приветствовать", – отметил он.

Также Винницкий заверил, что пока никаких дополнительных ограничений по поступлению в бакалавриат не планируется.

"Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу) и государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованным", - подытожил замминистра.

Напомним, ранее адвокат объяснила все нюансы оформления отсрочки от мобилизации.

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